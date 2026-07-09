На 18 Юли в Бургас MAX FIGHT 66 ще противопостави двама от най-ярките представители на новото поколение в българските бойни спортове. Двама изключително талантливи млади бойци, които вече трупат впечатляващи успехи както у нас, така и на международната сцена.

Александър Николаев на 19 години от Варна вече се утвърждава като едно от най-ярките млади имена в кикбокса. Състезателят на Warrior Varna, воден от треньора Делян Славов – изградил едни от най-успешните бойци в България, пристига непобеден с професионален рекорд от 4 успеха.

Сред най-големите му успехи са:

11-кратен републикански шампион на България по Low Kick и K-1, Шампион от Световната купа на WAKO в Будапеща след четири поредни победи, Бронзов медалист от Световното първенство на WAKO в Турция

Победи в MAX FIGHT Selection (нокаут), Pro Fight (ТКО), Maximum Damage и Viking Free Fight.

Срещу него ще се изправи Боян Янев от Пловдив – едва на 18 години, но вече с впечатляващ рекорд 14 победи, само 1 загуба и 1 равенство. Представителят на Pretorian Fight Team, с треньор Живко Иванов, е шампион на Германия и вицешампион на WBU Boxing, доказал се като един от най-обещаващите млади бойци в страната.

18 юли | Бургас | Зала „Младост“

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