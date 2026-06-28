Медицински хеликоптер е транспортирал 14-годишно дете, което е колабирало от изтощение на връх Ботев. Инцидентът е станал вчера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС).

Според първоначалната информация причината за състоянието на детето е вероятна хипогликемия. То е получило спешна помощ на място, след което е транспортирано с въздушната линейка от района на заслона на върха до лечебно заведение в София. Към момента на транспортирането му е било в добро състояние, уточняват от ПСС.