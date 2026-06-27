Мартин Атанасов, който направи „Черна писта” - интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия в страната, излезе със стряскащи данни за катастрофите у нас.

Ето какво публикува той във фейсбук, провокиран от тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия":

"Има моменти, в които черната статистика спира да бъде просто новина и се превръща в тежка лична равносметка за всеки от нас.

Инцидентът на магистрала "Тракия", при който загинаха две деца, върна поне мен към едно много просто, но стряскащо усещане за средата, в която живеем. Пътуваш, планираш лятото, радваш се на живота... и за секунда всичко изчезва.

Поредното брутално напомняне колко крехък и ценен е животът ни. И колко важно е да го оценяваме навреме. Бог да е милостив над душите на децата, заминали си без време.

Това НЕ е нормално и НЕ трябва да става.

В една европейска страна в 21-ви век не трябва всяко излизане от дома или пътуване между два града да бъде съпроводено със страх дали ще се прибереш цял. И проблемът далеч не е само в шофьорите на пътя. Проблемът е в цялата верига от съучастници – от фиктивните технически прегледи и пренебрегнатите изисквания за безопасност, до липсата на реален, работещ институционален контрол.

Безхаберието по тази верига има конкретна, измерима цена.

Провокиран отново от този нелеп случай, отделих време, за да анализирам малко данни и да видим реалната картинка, която обаче удобно се спестява:

За периода януари-май на 2025 към 2026 г.:

Катастрофите с ТИР-ве: почти са без промяна (2 356 → 2 487, +6%), но загиналите в тях са скочили с 43% (42 → 60), ранените с 22%, а тежките ПТП с 24%. Същият брой инциденти носи драстично повече жертви.

Делът на ТИР-овете в общата пътна смъртност нарасна от 33% на 42% за същия период - при положение, че те участват само в ~20% от всички ПТП.

Чуждестранните ТИР-ове в катастрофи нарастват най-бързо: +48% (227 → 336 ПТП). Водачи: най-много турски (81 → 144), румънски (52 → 74), полски, сръбски и т.н.

ПТП-та с навлизане в насрещното движение от началото на 2026 г. до м. май са 411 бр. от общо 12 279 ПТП-та, което са 3.35% от всички катастрофи. Но този вид има, което означава 25.7% от всички смъртни случаи. (9.0 срещу 1.2 загинали на 100 ПТП).

Насрещното движение: От началото на годината този вид ПТП-та съставлява едва 3,3% от всички катастрофи, но е причинило 25,7% от всички смъртни случаи (37 загинали от общо 144). Тоест навлизането в насрещното убива около 8 пъти по-често от средното.

Когато цифрите показват такъв чудовищен дисбаланс, това не е въпрос на лош късмет или единична грешка.

Това е знак за системен дефицит. Тези данни и разбирането какво стои зад тях не са сухи цифри, а ясна информация къде са проблемите. Това означава, че от тях могат да се извлекат и решенията и да се действа експедитивно за разрешаването им. Нито един ден повече не трябва да бъде загубен.

Средата ни има спешна нужда от оздравяване, а то започва тогава, когато спрем да приемаме инцидентите като неизбежност и започнем да изискваме отговорност по цялата верига".