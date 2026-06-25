Растителните храни съдържат приблизително двойно повече хранителни добавки в сравнение с животинските им еквиваленти, показва ново проучване на учени от британския Институт за оптимално хранене. Изследователите анализираха 71 двойки сравними животински и растителни продукти от британски супермаркет, включително мляко, брауни, лазаня, колслоу, песто, майонеза, кисело мляко и торта.

Общият брой на съставките в растителната гама е 1 566 в сравнение с 1 110 в животинската, а добавките възлизат съответно на 199 срещу 100. В растителните продукти са открити и 39 Е-номера спрямо 31 в еквивалентите на месо и млечни продукти. Сред най-разпространените добавки в растителните продукти са каротинът - използван за оцветяване на алтернативите на сирене, калциевият карбонат (Е170) - за по-светъл вид и обогатяване с хранителни вещества, млечната киселина в заместителите на млечни продукти и метилцелулозата - регистрирана 15 пъти в продукти, заместващи месо и риба.

„Бих твърдял, че хората на растителна диета трябва да се съсредоточат върху цели храни, които са естествено растителни, вместо да се опитват да възпроизведат животински храни“, заяви старшият автор на проучването Джозеф Уитакър. Той предупреди обаче, че резултатите - публикувани в списанието Food Additives & Contaminants: Part A - не могат да бъдат обобщени за всички растителни продукти, тъй като проучването не е оценявало количеството или концентрацията на добавките, нито честотата на консумация. Уитакър добави, че „всички хранителни добавки, използвани в тези продукти, са преминали британските разпоредби за безопасност на храните“.

Резултатите съвпадат с данните от отделно мащабно китайско изследване, според което хората, консумиращи месо, са с 19 процента по-склонни да достигнат 100-годишна възраст в сравнение с тези, изключили месото от диетата си. Тенденцията е най-изразена при веганите, чиито шансове за достигане на 100 години са с 29 процента по-ниски от тези на всеядните, докато при вегетарианците разликата е 14 процента. Изследователите предполагат, че по-възрастните хора се нуждаят от повече хранителни вещества, отколкото растителните диети могат да осигурят.