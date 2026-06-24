„BG МАРИУС” – поредният моноспектакъл на Мариус Куркински по творби на български писатели и драматурзи ще има премиера в Бургас.
Поради големия интерес на 27 юни в 19ч актьорът отново ще излезе на сцената на зала „Тончо Русев” в Културен дом „НХК”.
Сценична версия, Режисура и изпълнение : Мариус Куркиснки
Художник: Милен Боричев
Музика: Емилиян Гацов - Елби
Помощник-режисьор: Марио Гълъбов
Сценичен екип: Ваня Иванова, Йордан Минов, Димитрий Петров
Продуцент: Кирил Кирилов - Ажур Пико
БИЛЕТИ СЕ ПРОДАВАТ НА КАСАТА НА „АРТ АТЕЛИЕ 77” В БИЛЕТЕН ЦЕНТЪР „ЧАСОВНИКА”.ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВАЦИЯ ТЕЛ. 0894/898-098-МАРУСЯ РУСЕВА –ОРГАНИЗАТОР.
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