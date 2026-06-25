Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при двете тежки катастрофи през вчерашния ден.

Това стана по предложение на депутата от "Продължаваме промяната" Велислав Величков.

Тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ отне живота на трима души, сред които две деца. Инцидентът стана след сблъсък между лек автомобил и тежкотоварен камион, който спукал гума и минал през мантинелата. По-късно стана ясно, че загиналите деца са част от школата на футболен клуб „Славия“ и са пътували за участие във футболен турнир. При сблъсъка оцеляха двама души - мъж и жена, които са с много тежки травми. Междувременно същия ден загинаха и две жени при друга катастрофа на пътя Айтос-Карнобат - между селата Чукарка и Кликач.

"Зверска катастрофа! Няма кой да върне децата! Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власта, така че когато такива неща стават, да има справедливост. Да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя", каза Велислав Величков.