Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август, ще бъде увеличен и обхватът на тол таксите, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който представи основни параметри от бюджета за 2026 г. Това са част от мерките с цел намаляване на дефицита. Поскъпването на винетките и разширяването на пътищата, за които се плащат тол такси, ще осигури допълнително 53 млн. евро в бюджета.

Максималният осигурителен доход от 1 август нараства до 2300 евро, което ще доведе до повишаване на приходите в бюджета с над 90 млн. еувро. Освен това от същата дата с 5% ще бъдат вдигнати минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности, което ще осигури на бюджета допълнително 40 млн. евро.

С данък от 10% ще бъдат обложени участниците в хазартни игри, което ще осигури 100 млн. евро допълнително в бюджета, заяви министърът на финансите Гълъб Донев. Самите хазартни фирми няма да бъдат облагани допълнително, каза зам.-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя обясни, че хазартните фирми използват посредници, които получават възнаграждение за постигнати резултати, например за привлечени клиенти. Установено е, че тези приходи на хазартните посредници не се облагат. Посредниците в хазарта ще трябва да бъдат лицензирани, а комисионните им ще бъдат обложени с данък от 10%. Освен това ще бъдат блокирани плащания от банките към нелегални хазартни оператори. Самите нелегални хазартни сайтове ще бъдат блокирани. В момента 40% е делът на сивия сектор в хазарта.

Всичко това е част от по-голям пакет от мерки за повишаване на приходите в бюджета, каза Людмила Петкова. Сивата икономика в страната се оценява на 34,6% от брутния вътрешен продукт. Секторите с най-голям дял на сивата икономика са туризма, строителството, търговията, развлеченията и земеделието, допълни тя. Затова разработват секторни мерки за намаляване на сивата икономика. Сред тях е въвеждане не електронно фактуриране на всички вътрешни за страната доставки, което ще влезе в сила от 2027 г.

За намаляване на дела на сивата икономика е предвидено повишаване на контрола на рискови за хазната стоки, повишаване на контрола върху електронната търговия, дигитализация на контрола на целия процес от вноса и производството до доставката на крайния потребител.

Държавните служители и работещите по Закона за съдебната власт ще започнат сами да плащат осигуровките си, но това ще стане на два етапа. От 1 август те ще плащат 20% от осигуровките си, а 80% ще бъдат от работодателя им, от началото на 2027 г. ще плащат 40% от осигуровките си, а 60% ще бъдат от работодателя, както е и в частните фирми. Освен това от началото на 2027 г. подобен механизъм за плащане на осигуровките ще има и за хората, работещи по Закона за МВР, Закона за отбраната и други специални закони, обясни министърът. Но тези промени при плащането на осигуровките през 2026 г. и 2027 г. ще бъдат компенсирани с даваните възнаграждения, така че да се запази нетният доход, допълни той.

Всички автоматични увеличения на заплатите заедно с повишаване на минималната или средната заплата, ще бъдат премахнати. Например в съдебната система, в някои комисии заплатите в момента се определят в зависимост от възнагражденията на депутатите.

Ще бъдат променени и правилата за определяне на заплатите за изборни длъжности. Ако те се вдигат заедно със средната заплата или на база Колективни трудови договори, това ще бъде променено. Заплатите на бордовете в дружества с над 50% държавно участие ще бъдат ограничени до размера на заплатата на президента. Тези мерки ще доведат до спестяване на 564 млн. евро бюджетни разходи.

По отношение на минималната заплата министърът на финансите обясни, че за настоящата година тя е определена на 620 евро. За 2027 г. предстои работа между министерствата на финансите и на труда, работодатели и синдикати, така че да бъде разработен нов механизъм за определяне на минималната заплата.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите:

Ще минем през труден период, но ще се справим

Ще минем през труден период, но ще се справим, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта ни е през 2028 г. бюджетният дефицит да бъде 3% от брутния вътрешен продукт на страната, допълни той. За настоящата 2026 г. дефицитът ще бъде свит от 7,4% на 5,7% от БВП, което прави 7,2 млрд. евро, заяви Гълъб Донев.

“Свръхдефицит е парите да свършат 10 дни преди заплата. В живота на всеки човек настъпва такъв момент и, за да се справи трябва да наложи мерки за икономии. Това се отнася и за държавата ни в момента”, заяви вицепремиерът. Приходите изостават от разходите и Европейската комисия подкрепи тези констатации, дефицитът е реален и прекомерен, допълни той. Няма да намаляваме доходи, няма да режем права, това може да е трудно изпълнило, но е възможно, заяви министърът.

Не са малко държавите със свръхдефицит, каза още Гълъб Донев. Но те прилагат мерки за намаляване на нетните разходи. Имаме мерки, които гарантират, че ръстът на дълга ще бъде контролируем и ще се върнем към дефицит от 3%. Ако има реално намаление на нетните разходи в рамките на няколко години, Европейската комисия ще прекрати процедурата за свръхдефицит спрямо България, заяви вицепремиерът.