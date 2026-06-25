Приемаме комплексни мерки в много посоки. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълня той.

Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира вички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки.