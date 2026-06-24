България е сред най-засегнатите страни от ЕС от митата, въведени от САЩ на 2 април 2025 г., сочи съвместен анализ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации" и базираният във Вашингтон Глобален алианс за търговски и иновационни политики (GTIPA) на икономическите последици от американските мита.

Анализът обхваща 25 държави, от които 10 в Европа, и установява, че за първата година след въвеждането на митата (април 2025 - март 2026 г.) износът на ЕС към САЩ е спаднал с 13,7 на сто, а търговският излишък на блока се е свил с 35,6%. България е сред най-силно засегнатите - износът ни към САЩ е намалял с 23,7% на годишна база, а до януари 2026 г. спадът достига 42% спрямо предходната година.

Износът на метали поема най-бързия натиск, защото са по-лесно заменяеми и по-чувствителни към крайната цена, като в първото тримесечие на 2026 г. спадът при медта достига 65,3%, а при алуминия 93,2%, спрямо същия период от предходната година, посочват авторите.

По-съществен е спадът от 42,9% при прецизните и медицинските изделия, защото той засяга пазарни позиции с по-висока добавена стойност, сертификационни изисквания и по-дълъг хоризонт на възстановяване.

Влошаването на баланса със САЩ е такова, че България преминава от излишък към дефицит, защото отслабването на експортните позиции съвпада с почти удвоен внос от САЩ, движен основно от авиационни доставки.