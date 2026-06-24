Ръководителят на Световна здравна организация предупреди, че екстремните горещини представляват нарастваща и потенциално смъртоносна заплаха за общественото здраве, тъй като много части на света са изправени пред риск от високи температури.

„Горещините са една от най-сериозните и най-бързо нарастващите заплахи за здравето и безопасността, породени от климатичните промени“, заяви генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус на пресконференция в Женева днес.

По думите на Тедрос около 500 000 души по света умират всяка година от причини, свързани с горещините, като много от тези смъртни случаи биха могли да бъдат предотвратени.

Според СЗО защитните мерки трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, включително възрастните хора, хората с придружаващи заболявания, бременните жени и децата, както и работещите и социално уязвимите слоеве от населението.

Тедрос се позова на научно изследване, анализирало глобалните температури и смъртността в периода 2000–2019 г. Макар проучването да е установило, че през този период смъртните случаи, свързани със студа, значително надвишават тези, причинени от горещините, то показва също така, че смъртността, свързана със студа, намалява, докато смъртността, свързана с горещините, се увеличава.