Лятото е тук, а с него и страхотната програма на остров Света Анастасия. Сцената под звездите отново ще бъде изпълнена с театрални вълнения, поднесени от екипа на ДТ „Адриана Будевска”.

На 30 юни, от 21:00 часа, на острова ще се играе комедията „Най-добрият мъж” от Вадим Мирошниченко. В ролите ще видите Даниел Пеев – Дънди и Милена Маркова – Маца.

Едно лято, един мъж и една… свобода?

Когато рутината удари брачната врата, “Най- добрият мъж” решава да я изрита с шут. Комедия за любовта, брака и всички онези малки и големи недоразумения, които ни карат да се смеем и… да бягаме! Но колкото повече бяга, толкова по- смешно и по- невъзможно му става да се измъкне. Защото най- добрият мъж е… може би някой друг?

На 16 юли театър „Адриана Будевска“ ще представи премиерно комедията „Когато котката я няма” - спектакъл, който ще ви върне към диско ерата и незабравимата атмосфера на 70-те години. На сцената ще се качат Асен Блатечки, Калин Врачански, Зорница Константинова, Милена Маркова - Маца, Любослава Маринова, Пепа Николова.

Това е една искряща комедия за тайните, изкушенията и малките катастрофи, които се случват когато жените излязат… а мъжете останат сами.

Билети за двете постановки може да закупите от:

- билетния център на пл. “Свобода” №3 (градинката пред Община Бургас);

- на тел. 056/842266;

- онлайн на https://www.entase.com/…/productio…/68401a530294c6edd105caa2;

- на място в Магазия 1, преди тръгване с корабчето.