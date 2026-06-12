Община Бургас открива и това лято стажантската програма за студенти по медицина и здравни грижи в областта на детското и училищното здравеопазване. Инициативата е част от изпълнението на Програмата за управление на Общината и има за цел да запознае бъдещите медицински специалисти с организацията и предоставянето на здравни услуги в детските и учебните заведения.

Местната власт, съвместно с Факултетите по „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, разработи и финансира стажантска програма за студенти от специалностите „Лекар“, „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“.

Програмата е насочена към осигуряване на устойчива подкрепа за професионалното развитие на младите медицински кадри в Бургас. Чрез създаването на възможности за стажуване общината предприема конкретни действия за привличане и задържане на квалифицирани специалисти, които в бъдеще да бъдат част от общинската здравна система.

Стажът ще се проведе през летните месеци – от 1 юли до 31 август 2026 г., като минималната продължителност е един месец. Участниците ще получават възнаграждение в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в системата на детското и училищното здравеопазване.

Право на участие имат всички студенти от посочените специалности, които подадат заявление по образец и приложат уверение от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за успешно завършен:

- втори курс – за специалност „Медицинска сестра“;

- трети или четвърти курс – за специалностите „Лекарски асистент“ и „Лекар“.

Стажантите ще бъдат разпределени в здравни кабинети към детски градини, самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини на територията на Община Бургас.

За допълнителна информация желаещите могат да се обръщат към Светлана Михалева – главен експерт в Дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“ при Община Бургас: тел.: 056/860 920; 0882 129 664 или e-mail: svetlana.mihaleva@burgas.bg