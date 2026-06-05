Комисията за защита на потребителите забрани прилагането на нелоялна заблуждаваща търговска практика от голяма търговска верига магазини в страната. Решението е взето след разглеждане на потребителски сигнали, свързани с предоставяне на невярна и подвеждаща информация в рекламни брошури и мобилно приложение на търговеца относно обхвата и условията на ценови промоции.

В сигналите потребители посочват случаи, при които продукти са били представени като включени в промоционални кампании или купони за отстъпка, но при заплащане на каса намалението не е било приложено. В други случаи в рекламните материали са били използвани изображения или формулировки, създаващи впечатление, че конкретни артикули участват в промоцията, въпреки че реално не са били част от нея. Справка на сайта на КЗП показва, че последната принудителна административна мярка срещу търговска верига е за “Кауфланд България”.

Комисията напомня, че вътрешни организационни, технически или редакционни грешки не освобождават търговеца от отговорността да осигури коректна информация към потребителите.