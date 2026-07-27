Столичната полиция издирва 12-годишно момиче от кв. "Дианабад" в София, съобщиха от Столична дирекция на вътрешните работи.

Работата по случая е започнала след подаден сигнал на тел. 112. По първоначална информация момичето е глухонямо.

Полицейски екипи са мобилизирани на терен, за да открият детето.

Момичето е русокосо, облечено с черна рокля до коляното, с тениска, черен клин и бежови маратонки, без връхна дреха е, пише брата на детето във Facebook. По думите на брат й тя е напълно глуха и е излязла без апаратите си. Казва се Мариам.

Гражданите, които разполагат с информация, да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Мариам е родена с пълна глухота и е с кохлеарен имплант. Въпреки това обаче тя свири на пиано и изнася концерти. Пианото е част от рехабилитацията на детето, но се превръща в част от нейния живот. Мариам е носител на над 30 международни отличия и е представяла България на престижни музикални форуми по света. Тя участва и във форума за деца с кохлеарни импланти, съобщава NOVA.