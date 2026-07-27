Жена почина след удар от мотоциклет в Бургас, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 24 юли на улица "Цар Симеон Първи" №50 - в посока ул. "Св.Св. Кирил и Методий".Открийте ощеновиниГеографски справочни ресурсиНовинарски архив
31-годишният мотоцклетист, поради непредпазливост, е блъснал пресичащата 52-годишна жена. След това е ударил и паркирана кола.
Водачът е бил настанен в болница. Пешеходката е била настанена също в болнично заведение - със счупен таз и по-късно е починала.
Мотоциклетистът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са били отрицателни. По случая се води разследване.
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