Двама българи са се удавили при отделни инциденти на плажове край Александруполис. По информация на гръцката брегова охрана, жертвите са 73-годишен и 82-годишен мъж, които са извадени от морето без признаци на живот от различни плажни ивици в района.

И в двата случая незабавно са подадени сигнали до службите за спешна помощ. На място са пристигнали екипи на бреговата охрана и медици, които са направили опити за реанимация, но въпреки усилията им двамата мъже са починали, пише 24 часа.

По разпореждане на компетентните власти телата са транспортирани за съдебномедицинска експертиза, която да установи точните причини за смъртта. Гръцката брегова охрана е започнала разследване и по двата случая.

Инцидентите се случват в разгара на летния туристически сезон, когато плажовете в Северна Гърция са посещавани от хиляди туристи, включително много българи. Властите напомнят, че високите температури, силното слънце и продължителното пребиваване във водата могат да бъдат сериозен риск, особено за възрастни хора и хора със сърдечно-съдови заболявания.

Спасителните служби призовават туристите да не подценяват условията в морето, да избягват къпането в най-горещите часове на деня и при неразположение незабавно да потърсят медицинска помощ.