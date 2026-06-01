Изплащането на пенсиите за месец юни чрез пощенските станции в страната ще започне на 8 юни (понеделник) и ще приключи на 22 юни (понеделник). Процесът ще се извършва по предварително изготвен график, който ще бъде публично обявен във всяка една от пощенските клонове.

За пенсионерите, които получават сумите си по банков път, преводите за юнските пенсии ще бъдат направени на 8 юни 2026 г.

През настоящия месец Националният осигурителен институт (НОИ) ще приложи за последен път досега действащото правило за изплащане при почивни дни.

Според него, ако 7-о или 20-о число от месеца се падат в неработен ден, стартът или съответно краят на плащанията се прехвърлят за следващия първи работен ден.

Причината за отпадането на тази практика е промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила в края на юли 2026 г.

Според новите текстове, когато датите съвпадат с уикенд или официален празник, изплащането ще започва или завършва в предходния работен ден, а не в следващия. Новата разпоредба ще бъде приложена на практика за първи път през септември 2026 г.

От НОИ обявиха графиците и за останалите важни социални плащания. Още утре, 2 юни, ще бъдат преведени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май.

Обезщетенията за безработица за текущия месец пък ще бъдат изплатени на 15 юни (понеделник).