Жена се удави край Несебър в неделя вечерта. В Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент в района на плаж «Олимпийски надежди», при който в морето е забелязана давеща се жена. Безжизненото й тяло е извадено от водата, като към момента продължават действията по установяване на самоличността й. При извършения оглед не са открити видими следи от насилие по тялото на жената. На пясъка е намерена плажната й чанта с летни дрехи и джапанки. Тялото е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас.