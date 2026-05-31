Механизмът за данъчна ревизия в Гърция издирва недекларирани POS терминали, за да разкрие фирми, които укриват облагаем доход и заобикалят новите онлайн системи за мониторинг.

Според Независимия орган за публични приходи в страната оперира нова схема за технологично усъвършенстван модел на данъчни измами. Той позволява да се извършват на пръв поглед напълно законни плащания с карта, които обаче не се отчитат пред държавата.

Тези фирми издават касови бележки, които изглеждат легитимни за клиентите, но транзакциите никога не се предават на Независимия орган за публични приходи, което пречи на данъчните власти да проследят реалния обем на търговската дейност. Схемата работи по сравнително прост начин. Клиентът плаща с банкова карта и получава касова бележка, но данните за транзакцията не достигат до платформата MyData. Вместо това средствата постъпват по сметки в чужбина, което позволява укриване на обороти и неплащане на дължимия ДДС. Така транзакциите остават невидими за гръцката данъчна служба, докато средствата се насочват извън местната банкова система.

Ревизиите, които вече са в ход и се очаква да се засилят през лятото, разкриха хиляди недекларирани POS терминали, свързани с чуждестранни банки и доставчици. Чрез тези POS терминали парите от транзакции не попадат в гръцки бизнес сметки, а в лични сметки, които собствениците на фирми поддържат в други страни.

Около 80% от разкритите недекларирани POS терминали идват от България. Властите са регистрирали подобни случаи, свързани с Великобритания, Литва, Белгия и Ирландия. България изглежда е първата страна по избор за много бизнесмени, главно поради близостта си до Гърция. Движенията са лесни и чести, което позволява на повече от едно лице (роднини, служители или партньори) да прехвърлят суми до 10 000 евро всяко, без да е необходимо да ги декларират пред властите.

Данъчните власти изчисляват, че печалбите от недекларирани транзакции първоначално се депозират в чуждестранни банкови сметки и след това се репатрират извън банковата система, главно чрез парични преводи.