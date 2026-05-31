Компания с лични връзки с Доналд Тръмп е на прага да спечели договори за над 1 млрд. долара за изграждането на газопровод през Балканите, показва разследване на британското издание Guardian, цитирано от БГНЕС.

AAFS Infrastructure and Energy, регистрирана в Сараево, е близо до сключването на концесионен договор за строеж и управление на тръбопровод, който да замени руския газ с американски доставки за Босна и Херцеговина. Компанията няма документирана история на проекти от подобен мащаб.

"Това може да бъде най-важният инфраструктурен проект в историята на Босна и Херцеговина", казва един от най-високопоставените служители в страната, пожелал анонимност при обсъждането на чувствителните преговори.

Двама от американските представители на AAFS имат преки връзки с Тръмп.

Вашингтонският адвокат Джеси Бинол е работил по политически дела за семейство Тръмп и е защитавал президента и сина му Доналд Тръмп-младши срещу иск, търсещ отговорност за щурма на Капитолия.

Другият представител е Джо Флин - брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин, президент на движението America Project и съветник в президентските кампании на Тръмп през 2020 и 2024 г. И двамата са участвали в усилията за оспорване на изборния резултат от 2020 г.

След завръщането на Тръмп на власт Бинол е осигурил извънсъдебно споразумение по дело срещу Министерството на правосъдието на стойност 1,25 млн. долара в полза на Майкъл Флин, който въпреки признанието си, че е излъгал ФБР за тайни контакти с Русия, е твърдял, че е бил обект на неправомерно наказателно преследване.

Местният представител на AAFS в Сараево е Амер Бекан - едър мъж на средна възраст, представящ се като „инвеститор и предприемач с обширен опит". Той е регистрирал боснийска компания с името AAFS през 2021 г., но едва след привличането на американските партньори миналата година проектът е придобил мащаб. Нито Бекан, нито партньорите му разкриват как са се запознали.

Американската компания AAFS, собственик на боснийската, е регистрирана през ноември и посочва за свой адрес във Вашингтон помещение между ливански ресторант и ирландски пъб край река Потомак, идентифицирано като офис на правната кантора Binnall Law Group. Попитан кои са акционерите на AAFS, Бекан посочва Бинол и Флин, както и други лица, чиито имена отказва да назове, и загатва, че финансирането може да дойде от „инвестиционни фондове в Съединените щати".

Разследването на Guardian, базирано на интервюта с настоящи и бивши босненски и американски служители, изтекли документи и фирмена документация, разкрива как международните отношения се променят при управление, което размива границата между правителствената политика и личното обогатяване.

"В днешния свят съществува определена логика хора, свързани с администрацията, да участват в мащабни икономически проекти", казва бивш високопоставен американски служител в региона и добавя: "Това е неприятно, но голяма част от политиката на моята страна е неприятна в наши дни."

В бивша Югославия залозите надхвърлят въпроса кой ще се облагодетелства: американската намеса би могла да подкопае мирното споразумение от 1995 г., сложило край на война, отнела живота на 100 000 души, много от които мюсюлмани бошняци, избити от сръбски паравоенни формирования.

Първоначалните разговори на Бинол, Флин и Бекан с босненски служители миналата есен са били относно реновирането на две летища на стойност 300 млн. долара. След това босненските служители са предложили да поемат значително по-мащабен проект: газопровода "Южна взаимовръзка", свързващ Босна с газов терминал на хърватското крайбрежие.

САЩ отдавна подкрепят плана като средство за намаляване на влиянието на Владимир Путин в Южна Европа. По времето на Байдън идеята е предвиждала босненската държавна газова компания да ръководи проекта, но конкуриращите се интереси на босненските етнически групи са причинявали закъснение след закъснение.

Босна е кандидат за членство в ЕС, а Брюксел е поставил краен срок - септември 2027 г. - за прекратяване на покупките на газ от Русия, единствения доставчик на Босна. Някои високопоставени босненски представители са пресметнали, че ангажирането на компания, свързана с Тръмп, може да спомогне не само за енергийната сигурност, но и за сигурността като цяло.

Както казва Бекан: „Американското правителство защитава своите инвестиции." Но някои анализатори се опасяват, че Босна рискува да замени една форма на зависимост с друга.

Поверителна оферта на AAFS, с която Guardian се е запознал, предвижда 300 млн. евро за газопровода и още 900 млн. евро за три електроцентрали, финансирани чрез дялов и дългов капитал, а не от босненската държава.

Документът не уточнява каква възвращаемост очакват за себе си Флин, Бинол и останалите участници. През март ново босненско законодателство е постановило AAFS да бъде изпълнител на газопровода без провеждане на конкурентна процедура за обществена поръчка.

Transparency International предупреди: "Установяването на подобна практика в страна с едно от най-високите нива на корупция в Европа би довело до катастрофални последици при изпълнението на стратегически важни проекти като газопровода "Южна взаимовръзка".

" Дни по-късно посланикът на ЕС е изпратил до босненските лидери частно предупреждение да се консултират с Брюксел относно всякакви промени в енергийната политика.

САЩ остават непреклонни: "Това партньорство укрепва енергийната независимост и слага край на зависимостта от руски газ", е публикувало посолството им в Сараево в X през април.

Белият дом е препратил въпросите към Държавния департамент, който е заявил, че газопроводът "ще разшири и диверсифицира енергийния сектор на Босна и Херцеговина, давайки на страната по-голям контрол върху енергийните ѝ доставки и намалявайки зависимостта от единствен, ненадежден източник".

Бинол от своя страна заявява: "Ние сме правилният екип за това. Никоя друга група не съчетава присъствие на място в Босна с мощна подкрепа в Америка."

Успехът на проекта обаче зависи и от ултранационалистическия лидер на босненските сърби Милорад Додик. До неотдавна администрацията на Байдън го обвиняваше в злоупотреба със служебно положение "за натрупване на лично богатство чрез корупция, подкуп и други форми на злоупотреба" и разшири санкциите срещу него и семейството му. След завръщането на Тръмп в Белия дом Додик се впусна в лобистка кампания на стойност много милиони долари за спечелване на подкрепата на новата администрация. Лобистите представили сръбските националисти като съюзници на Тръмп срещу исляма. Един от тях е бил Майкъл Флин, получил 100 000 долара за месечна работа.

През октомври, без обяснение, администрацията на Тръмп отменила санкциите срещу Додик. Съгласно системата на споделена власт в Босна сърбите биха могли да наложат вето върху газопровода - още повече че съществуващият тръбопровод минава именно през сръбската територия, давайки им влияние върху енергийните доставки. Подобно на Виктор Орбан в Унгария, Додик е съюзник на Путин.

На 7 април Доналд Тръмп-младши посетил Баня Лука за събитие в негова чест. Синът на Додик, Игор, го посрещнал с думите: "Вашето присъствие говори красноречиво. Ние разчитаме на вас и се уповаваме на вас. В замяна вие, Америка и републиканската администрация, водена от баща ви, ще имате надежден, честен и християнски съюзник в тази част на света.

" Тръмп-младши не е споменал газопровода или AAFS, но е изтъкнал ползите от закупуването на американски газ: "Можете да решите толкова много проблеми - и бизнес, и геополитически - само с този въпрос." На 21 април, малко след посещението му, Додик е дал знак, че няма да препречи плана на Бинол и Флин. Бившият американски посланик в Босна Майкъл Мърфи предупреди, че Додик се стреми да разруши мирното споразумение от 1995 г. и да обяви независимост на сръбския регион, а хората около него "си играят с огъня".

Високопоставен босненски сръбски политик обаче разкрива: "Видях го сам: американците тук имат приоритет номер едно и това е газопроводът. На Додик, както и на всички останали, му беше казано: Не си играй с проекта." С това поемането на контрола върху ключов европейски енергиен проект от съратници на Тръмп е почти завършено.