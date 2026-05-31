Гръцката полиция откри шестима нелегални мигранти в ремарке за превозване на коне, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". По случая са задържани двама румънци.

Те са арестувани около 02:30 ч. днес в североизточната област Еврос.

Според информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ трафикантите са се опитали за транспортират шестима сомалийци до Атина. Преди това те са преминали през територията на България. При обиск на шофьора са открити 15 фалшиви банкноти от по 50 евро.





В репортаж на ЕРТ се посочва, че все по-често се засича участие на румънски граждани в мрежи за трафик на хора от граничната област Еврос към вътрешността на Гърция.

Престъпните групи търсят шофьори, които да превозват нелегални мигранти, чрез постове в социалната мрежа "Тик Ток". Сумите, които се предлагат, достигат 1000 евро за курс към Солун или Атина.

Според информация на полицията всеки нелегален мигрант плаща по около 4000 евро за прехвърлянето си от Турция към Гърция. Първо те преминават река Марица с лодки. След като пристигнат на гръцка територия, те се поемат от организирани мрежи за трафик.