Международния ден на детето празнуваме днес – 1 юни. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 година. Идеята за отбелязване на този ден идва през 1925 година, когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони (китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие). По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве. През 1949 г. денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата. А през 1950 г. 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.
Родители, бъдете готови за забавления, дълъг списък с предложения и локации за сбъдване на мечти в Бургас днес!
1 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/
10:00 часа, Магазия 1
Посещение на ТК „Света Анастасия“ с разглеждане на островния фар
За резервация: +359 882 004124
10:00 – 18:00 часа, Burgas Mall Galleria
РИСУВАНЕ ВЪРХУ ГИГАНТСКО ПЛАТНО
10:30 – 19:00 часа, Авиомузей Бургас
ДЕН НА ДЕТЕТО В АВИОМУЗЕЙ БУРГАС – САМОЛЕТИ, ИГРИ И УСМИВКИ
11:00 – 12:00 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
Детски отдел
„ЛОВЦИ НА ПРИКАЗНИ СЪКРОВИЩА“ – литературно приключение за деца
12:00 – 18:00 часа
Grand Plaza Mall
ПРАЗНИК НА МАЛКИТЕ ГЕРОИ С ECO KIDS TOUR
13:00 – 15:00 часа, Зоопарк Бургас
ПРАЗНИК ЗА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО
Вход свободен за деца до 12 г.
15:00 – 16:30 часа
Център за съвременно изкуство и библиотека, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 41-45
Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“
МАГИЯТА НА ДЕТСТВОТО С БАМБИ
16:00 часа, Открита сцена „Охлюва“, Приморски парк
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“
16:00 – 18:00 часа, Cental Park Burgas
ДЕТСКИ ПРАЗНИК НА ОТКРИТА СЦЕНА С ИГРИ, ФЛАШМОБ И ИЗНЕНАДИ
17:00 часа, КЦ „Морско казино“, тераса
„КЪЩИТЕ И ДЕЦАТА“ – работилница за оцветяване и сглобяване на малки къщички от хартия с Елена и Георги от платформата Ruralheritage.bg
17:30 часа, Burgas Mall Galleria
ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ и НАГРАЖДАВАНЕ на отличените деца в конкурса за детска рисунка на INNER WHEEL CLUB.
С участието на: ДГ „Вълшебство“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Чайка", ОУ „Елин Пелин“ и ОУ „Любен Каравелов“
18:00 часа, КЦ „Морско казино“, зала „Георги Баев“
ИЗЛОЖБА С КАРТИНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ЖИВОПИСНА ТВОРБА „ПО СТЪПКИТЕ НА СИРАК СКИТНИК 2026“ – 14 години БНР – Бургас
19:00 часа, Културен дом НХК
КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ – 80 години НЧ ,,Фар 1946" – Бургас
Вход свободен
0 Коментара