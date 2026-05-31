Министърът на културата Евтим Милошев категорично отхвърли твърденията за предстоящо намаление на бюджета за сектора с 10%. В "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ обясни, че става дума за „грешна интерпретация" на административни указания, свързани с по-широка реформа в държавната администрация, която не засяга конкретно Министерството на културата.

„Това е една тема, която избухна в началото на тази седмица. Което бих казал, че е една лъжлива новина на базата на, може би, грешна интерпретация. Фактите са скучни, интерпретациите са много шумни. "

Милошев уточни, че предстоящите промени са част от по-широка административна реформа, която засяга цялата държавна администрация, а не само културата.

„Предстои административна реформа в администрацията. Имаше специални указания от Министерството на финансите в тази посока, които бяха до всички министерства. Не е било само до министерството на културата. В тези указания много ясно беше казано, че се изключват общините, тъй като това са делегирани дейности от държавата, както и организациите, които работят по така наречените делегирани бюджети. Тоест това дава една самостоятелност. Много ясно беше казано. Интерпретацията въобще не беше свързана с това. И се получи тази новина, че се реже 10% от бюджета на културата. Това не е така."