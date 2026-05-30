Днес над страната ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд, в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24° и 29°, в София - около 24°.



Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. По северното крайбрежие ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там краткотрайно ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-25°. Температурата на морската вода е между 16° и 19°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.



Преди обяд над планините ще преобладава слънчево време, след пладне главно над Рило-Родопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

В неделя ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. В началото на юни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.