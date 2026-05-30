Православната църква отбелязва Черешова задушница днес – един от най-тачените дни в памет на починалите. Тя се отбелязва в съботата преди Петдесетница и е посветена на молитвите за душите на покойниците.

Според православната традиция всяка събота е ден за възпоменание на мъртвите, но Задушницата преди Петдесетница има особено значение. Вярва се, че след Възнесението Христово вратите на небесното царство са отворени и Църквата отправя молитви за опрощение и покой на душите на всички починали християни.

Името „Черешова задушница“ идва от черешите – най-характерният плод за сезона, който традиционно присъства на поменалните трапези и се раздава за „Бог да прости“.

Временна организация на движението е въведена от 07.30 ч. днес в района на Бургаския гробищен парк. Мярката се налага заради традиционно засиления трафик и големия поток от граждани, които ще посетят парка. С цел улесняване на придвижването и гарантиране на безопасността, движението на автомобили ще бъде еднопосочно:

Входът към гробищния парк ще бъде откъм кръговото движение на изхода на града в посока Слънчев бряг, а изхода по ул. „Транспортна“. Пътният трафик по ул. „Транспортна“ ще бъде отклоняван към бул. „Димитър Димов“. Ще се пропускат само товарни автомобили и автобуси от градския и междуселищен транспорт. На място ще има полицейски екипи, които ще следят за реда и ще подпомагат движението. При необходимост временно ще бъде спирано движението, за да се осигури безопасното преминаване на пешеходците към и от гробищния парк.