С „Дигитален помощник“ малкият и средният бизнес може да решава ежедневни технически проблеми без нужда от собствен IT екип.

Услугата се предлага и в пакети с фокус върху киберсигурността и цялостната защита на фирмените устройства и дигиталната среда.

София, 28.05.2026 г. Yettel стартира нова бизнес услуга – „Дигитален помощник“. Решението представлява облачна платформа, която осигурява 24/7 техническа поддръжка на български език, създадена специално за нуждите на малкия и средния бизнес.

Услугата помага на компаниите да се справят с технически проблеми, които често затрудняват ежедневната работа. Тя предоставя съдействие при работа с лаптопи, смартфони и таблети, проблеми с интернет свързаността, имейл услуги и офис приложения, онлайн срещи, както и при настройка на нови устройства.

Платформата осигурява постоянен достъп до експерти, които съдействат за бързото и ефективно разрешаване на подобни казуси. Освен техническа помощ, „Дигитален помощник“ следи работата на устройствата и сигнализира при установени нередности. Така услугата се превръща в удобно и практично решение за компании, които нямат специализиран IT отдел.



В зависимост от нуждите на бизнеса решението се предлага в три пакета. Базовият план включва основна техническа поддръжка и помощ при често срещани технически проблеми, а другите два пакета го надграждат с допълнителни решения за киберсигурност и защита на бизнеса. Сред тях са VPN достъп, сигурен облачен backup, защита на фирмени и лични дигитални идентичности, анализ за уязвимости в офис мрежата и фирмените сайтове, както и експертна поддръжка при инцидент и възстановяване на данни.



С „Дигитален помощник“ Yettel разширява портфолиото си от дигитални услуги за бизнеса, като предлага на компаниите цялостно решение, което обединява експертна поддръжка, дигитални услуги и киберзащита.



Новата бизнес услуга е разработена в партньорство с Fractalia – испанска технологична компания, специализирана в киберсигурност, дигитална поддръжка и ИТ услуги за малкия и средния бизнес. Тя оперира в над 12 държави и има опит с повече от 80 телекомуникационни оператора по света.