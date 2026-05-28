Наркопласьор беше заловен от полицията в Бургас с 10 кг марихуана от сорта „Амнезия“, 2 кг кристали , 260 гр кокаин и друсан чай при специализирана операция на полицията в покрайнините на квартал „Рудник“, обявиха на извънреден брифинг от ОДМВР-Бургас и Окръжна прокуратура. Задържаният е мъж на 39-години, криминално проявен и осъждан, отново за търговия с дрога. Заподозреният е спипан при опит да запали фургона, който използвал за складиране на наркотиците, обяви началникът на „Криминална полиция“ комисар Иван Малинов.

По данни на МВР дрогата е била предназначена за пласмент по морето. А стойността й на свободния пазар била 250 000 евро.

По искане на прокуратурата задържаният е с 72-часов арест, а магистратите ще настояват да му се наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, уточни наблюдаващият прокурор Маноел Манев. Разследващите установили, че с мъжа било свързано и младо момиче, чиято съпричастност към престъплението тепърва ще се изяснява.

Същият ден полицията е задържала още трима души по обвинение в наркоразпространение. А Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви нулева толерантност към търговията с дрога, директива-спусната от най-високо ниво.