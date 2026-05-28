"Виждаме, че дигитализацията навлиза изцяло в нашия живот, престъпността също се дигитализира. Telegram е платформа, която дава големи възможности не само за комуникация, но и предлагане на престъпни услуги. Това е социална мрежа, която дава възможност за анонимна комуникация и бързо създаване на групи, където може да се създават каталози и маркетингово да се разпространяват продукти". Това заяви киберекспертът Явор Колев в "България сутрин".

По думите му киберпрестъпниците остават в скривалища стоката и дават координати на клиентите си.

"Разплащането става с различните форми на анонимно разплащане - криптовалути или други платформи. Сега има синтетични наркотици, чиято цена е достатъчно във възможностите на един младеж. Правоохранителните органи, които се занимават с различната престъпност, нямат достатъчна подготовка. Трябва да се наблегне върху обучението на всички полицаи, които да имат познания за киберпрестъпността", допълни експертът.

Отскоро много престъпления вече се свързват с киберпространството и дилърът вече не е на улицата, той е в телефона на детето, алармира Колев.

Според него детето дигитално се образова и се забавлява - трябва да е подготвено за предизвикателствата, дори в гейминг платформите върлуват престъпници.

"Ролята на законодателя е бързо да се приспособява и да предприема действия. Не е толкова важно да хванем 100 престъпници, колкото да спасим живота дори на едно дете. Важна е превенцията и да научим децата от ранна

Детето е манипулирано да се почувства в реда на нещата да си купи наркотици или да участва в сексуално престъпление, на мнение е Колев.

"Трябват превенционни мерки навсякъде - и в училище, и у дома. Децата от 3-годишна възраст вече са в платформите. Трябва контролът на родителя да бъде постоянен. Да отречем технологиите е невъзможно. Трябва родителите заедно с детето да посещават определени сайтове и да се говори кое е позволено. Всяко едно ново правителство залага в програма си дигитализацията, надяваме се изоставането да бъде наваксано", обясни той.