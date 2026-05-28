Светила в областта на педиатрията и детската гастроентерология – доц. Свилен Досев и проф. д-р Миглена Георгиева, едни от най-утвърдените и търсени детски специалисти в България и част от екипа на ,Сърце и Мозък’ Бургас, ще извършват безплатни профилактични прегледи по повод 1 юни – Международния ден на детето.

Това е поредната кампания на високотехнологичните болници ,Сърце и Мозък’, в рамките на която водещи специалисти предоставят безплатен достъп до консултации и медицинска превенция. Инициативата е посветена на най-малките пациенти и техните семейства и е израз на ангажимента на лечебното заведение към профилактиката и ранната диагностика в детското здравеопазване.

Безплатните прегледи ще се проведат на 1-ви юни в ,Сърце и Мозък’ Бургас, като доц. Досев ще преглежда от 8 до 16 часа, а проф. Георгиева - от 10 до 14 часа.

Доц. Свилен Досев е специалист по педиатрия с дългогодишен клиничен и академичен опит. Завършва медицина в Санкт Петербург и има утвърдена практика в областта на детското здраве. Доцент по педиатрия и преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Професионалният му опит включва множество специализации и обмен на опит в МУ – София, Австрия и Израел, както и активна научна дейност в областта на съвременната педиатрия.

Проф. д-р Миглена Георгиева е водещ специалист по педиатрия и детска гастроентерология. Завършва медицина с пълно отличие в Ленинградския педиатричен медицински институт. Придобива специалност по детски болести и по детска гастроентерология. През 2018 г. придобива и специалност по хранене и диететика. Има специализации в Полша, Словения, Испания, Австрия и Великобритания. Професионалният ѝ опит включва над 230 участия и публикации в научни конгреси у нас и в чужбина. Работи активно в областта на заболяванията на горния и долния гастроинтестинален тракт, инфекция с Helicobacter pylori, чернодробна патология, хранителни алергии и приложението на пробиотици.

Паралелно с инициативата в Бургас, Ден на отворените врати по повод 1 юни ще се проведе и в ,Сърце и Мозък’ Плевен, в същия часови диапазон, с участието на водещи специалисти от лечебното заведение.

Телефон за информация и предварително записване на час 056703003.