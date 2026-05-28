Три танкера са атакувани от дронове в Черно море, съобщи корабната агенция Tribeca цитирана от Reuters.

Танкерът James II, плаващ под флага на Палау и в баласт, се е намирал на около 80 км северно от района на Туркели в Черно море, когато е станал инцидентът, съобщи агенцията.

Танкерите Altura и Velora, плаващи под флага на Сиера Леоне и в баласт, са били атакувани в близък район, докато са извършвали операция кораб-кораб, съобщи още агенцията.

На мястото на инцидента са изпратени лодки за крайбрежна безопасност за помощ и всички членове на екипажа на танкерите са в добро състояние, съобщи агенцията.

Москва и Киев често са атакували взаимно пристанищата и танкерите си, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години. Нито една от страните не пое веднага отговорност за новосъобщеното нападение.