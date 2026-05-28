Дълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите й 17 от болниците имат банкови кредити, което по думите й е показател за финансов натиск върху системата.

Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници, каза министърът. Прогнозната стойност на тези средства е 56,7 млн. евро, като предстои днес да бъдат детайлизирани сумите. В последните три години има доста забавяния в изпълнението на проектите.

Това е тежко наследство, каза още министър Ивкова и изрази увереност, че препятствията ще бъдат преодолени, посочвайки срещите си със съсловните организации, състояли се през последните дни.

Общият размер на разходите на Министерството на здравеопазването до 30 април 2026 г. е 188 380 000 евро, посочи още министър Ивкова.

Данните, които министърът съобщи, са от поискан от нея доклад за кадровото обезпечаване, разплатените задължения от началото на годината и дължимите суми, включително сумите по проекти, които здравното министерство изпълнява.

Ивкова допълни, че от две седмици провежда срещи с всички съсловни организации и с директори на болници. Ще има срещи всеки месец със съветите на директорите на болниците, на които ще бъдат представяни отчети за свършената работа и постигнатите резултати за по-добри финансови резултати и за по-добро кадрово обезпечаване на лечебните заведения.

По отношение на Националната детска болница тръжната процедура за проектирането е спряна, тъй като има жалба, внесена в КЗК. „На оперативно ниво се провежда срещи за другите комплексни дейности по този проект. Самото дружество разполага с 27,5 милиона евро, които ще покрият проектирането, управлението на проекта и текущите разходи. За съжаление стана ясно, че за последните 3 години особен напредък не е реализиран”, каза Ивкова.