Две талантливи деца от Бургас спечелиха престижни отличия от 49-ото издание на Международния конкурс за акордеонисти в град Пула, Хърватска, проведен между 19 и 22 май. Конкурсът, основан през 1964 г., е един от най-старите и авторитетни международни форуми за акордеонно изкуство на Балканите. Тази година в него участваха близо 600 изпълнители от 24 държави.

Българското участие бе достойно представено от учениците на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас - Владислав Лазаров от IV клас, който завоюва първа награда, и Адриана Лазарова от VII клас – носител на втора награда.И двамата ученици се обучават в класа по акордеон на преподавателя Елена Величкова и впечатлиха международното жури със своите музикални качества, сценично присъствие и високо професионално ниво.

Пред препълнени зали и жури с представители на Полша, Хърватска, Сърбия, Чили, Испания и Словения младите музиканти от Бургас представиха достойно както своя град, така и България.

Владислав Лазаров и Адриана Лазарова са и стипендианти по програмата „Бургаски деца“ на Община Бургас за постигнати високи резултати и призови места в национални и международни конкурси.

Международният конкурс в Пула се провежда под патронажа на Министерството на културата на Хърватска и с подкрепата на административен район Истрия. Събитията от конкурсната програма се състояха във Военноморската палата в центъра на Пула – емблематична сграда с отлична акустика и условия, отговарящи на високите стандарти на форума.

Поредният международен успех на младите музиканти е доказателство за високото ниво на музикалното образование в Бургас и за таланта, труда и постоянството на учениците и техните преподаватели.