Членовете на мото клуб „Морски братя“ за пореден път ще изненадат бургаските деца на 1 юни. От 11:30 до 13 часа всички желаещи ще имат възможност да се повозят на мотор. Това ще се случи на алеята пред Летния театър.

Събитието се провежда за дванадесети път и вече се превърна в очаквана традиция. Целта на акцията е да се зарадват децата, но и също така те да разберат, че мотористите са част от участниците в движението по пътищата.

На 1 юни моторите ще се движат с ниска скорост, като ще се съблюдават и всички правила за безопасност.