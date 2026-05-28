Шихан Гергана Апостолова-Костова поздрави с гордост в СКК “КИОКУШИН СПИРИТ“ Бургас успешно представилите се състезатели на 39-тото Европейско първенство на категории по карате киокушин, което се проведе на 16-ти и 17-ти май във Варна. В него взеха участие общо 866 представители на 21 държави.

Националният отбор на БКА-ИКО България включваше общо 99 състезатели от 11 клуба в страната, членове на асоциацията. Сред тях бяха и 10 бургаски каратеки, които се съревноваваха в различните възрастови групи и категории. Ето и призьорите сред тях:

Place Names ИМЕНА КЛУБ Country Category I Danaya Lana Даная Лана КСпирит Бургас Bulgaria Kumite Girls 8-9 y.o. +30kg II Dobromir Yanev Добромир Янев КСпирит Бургас Bulgaria Kumite Men 45+ y.o. +85kg III Yaroslava Prudnikova Ярослава Прудникова КСпирит Бургас Bulgaria Kumite Girls 16-17 y.o. +65kg IV Stratimir Stratiev Стратимир Стратиев КСпирит Бургас Bulgaria Kumite Men 18-34 y.o. -90kg

Даная Лана за първи взе участие на такова престижно първенство, изигра три срещи, в които елиминира своите противнички още в редовното време с „ипон“ (чиста победа), извоювайки европейска титла при момичета 8-9г., в категория над 30 кг.

Добромир Янев не успя на финала да пребори представител на Полша и завърши на 2-ро място при мъже над 45г., в кат. над 85 кг.

Ярослава Прудникова се съревновава при девойки 16-17г., кат. над 65 кг., като стигна до полуфинал и спечели бронз.

Европейският шампион, от миналата година при младежите - Стратимир Стратиев, дебютира на този шампионат при мъже, като трета среща стигна до един от най-фаворитените бойци в киокушин – Алехандро Наваро, от който загуби, но се класира на 4-то място при мъже до 90 кг. Съотборникът му в тази категория – Валентин Желев, който също дебютира при мъже на този форум, отпадна на квалификациите, както и останалите представители на СКК“Киокушин Спирит“ – Калоян Стоянов, Мария Танева, Виктория Пехливанова, Тервел Василев, Надежда Атанасова.

Мащабното мероприятие се организира по инициатива на БКА – ИКО България с председател световният шампион шихан Емил Костов, официален представител на Международната карате организация Киокушинкайкан за България и Община Варна. Официален гост и представител на ИКО бе директорът на Международния отдел – шихан Кaцухито Горай.



























