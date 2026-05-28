Романтична пясъчна скулптура с надпис „Обичам те, Роси“ се появи на плажа в Бургас и привлече вниманието на посетителите тази сутрин. Композицията включва дМъжве преплетени сърца и цвете в центъра – символ на любов и привързаност.

Скулптурата е разположена на видно място и бързо се превърна в обект на снимки. Нейни автори са арт тандемът Пол и Реми Хогард, които от няколко години живеят и творят в Бургас.

Жестът е поредната романтична изненада от мъж към неговата любима Роси. „Това не е първият път, в който той прави нещо подобно. Явно обича да показва чувствата си по нестандартен начин“, коментираха авторите на творбата.