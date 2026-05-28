Управляващите от "Прогресивна България" подготвят промени в правилника на НС и нови мерки срещу инфлацията. Това заяви депутатът и член на временната комисия по бюджет и финанси Стефан Белчев.

По думите му целта на новите правила е "връщане на нормалността" в работата на парламента.

"Парламентът в последните години беше повече шоу, отколкото място за съзидателни действия", каза Белчев.

Той отрече твърденията на опозицията, че с промените управляващите се опитват да ограничат правото ѝ на изказвания.

"Не бих казал, че това е форма на смачкване. Целта е да се спрат шиканиранията и бавенето на работата", обясни депутатът.

По думите му се обсъжда депутатските заплати вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата.

"Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро", обясни Белчев.

Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.

"С това предложение на практика заковаваме заплатите на едно ниво", каза още той.

Управляващите подготвят и увеличение на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Според Белчев това не е увеличение на данъци, а "инвестиция в бъдещите пенсии".

"По този начин подкрепяме НОИ, а това в бъдеще ще се отрази и на пенсиите на тези хора", заяви депутатът.

Белчев коментира и подготвяните законови промени за засилване правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите.

Той добави, че има критики към идеята за „справедлива цена“, но според него пазарът не функционира нормално.

"Всеки, който отиде в магазина, вижда, че нещата не стоят по най-нормалния начин", каза той.

По думите му вече се забелязва известно понижение на цените в част от търговските вериги.

"Не знам дали има връзка с предстоящите мерки, но определено има разлика", допълни Белчев.

Депутатът потвърди, че Министерството на финансите продължава разчетите за нов държавен дълг.

"Таванът е фиксиран на 10 милиарда, но няма да се стигне до тази сума", увери той.