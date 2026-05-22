През нощта и утре съществена промяна на времето няма да настъпи – ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София – около 20°. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Отново на много места, главно в следобедните часове, ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще продължи да духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни по количество в западните и централните дялове на Стара планина и на отделни места в Рило-Родопската област. Ще духа силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 8°.

В неделя ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. В понеделник ще преобладава слънчево време, по-значителна купеста облачност ще се развие след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север. Максималните температури в неделя ще бъдат между 19° и 24°, а в понеделник ще са с 3-4 градуса по-високи.