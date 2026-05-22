Планирате лятна почивка по Южното Черноморие или често пътувате между столицата и морето? Летният сезон започва с отлична новина, която ще улесни плановете ви.

Националният авиопревозвач отново пуска сезонната си линия между София и Бургас.

Стартира се на 5 юни с разписание до 4 полета седмично, а от 30 юни полетите стават ежедневни, за да осигурят максимална гъвкавост на пътуващите.

Вечерните часове на полетите са изключително удобни за работещите в столицата.

Това ви позволява да тръгнете веднага след края на работния ден и само след 50 минути във въздуха да кацнете в Бургас – перфектно решение за бърз уикенд край вълните, бизнес ангажимент или дълго чакана ваканция.

Полетите по линията се изпълняват с най-новите самолети Airbus A220 от флота на „България Еър“. Модерните машини предлагат по-тиха кабина, адаптивна климатична система, повече лично пространство, широки седалки и увеличени прозорци, които допринасят за по-приятно и спокойно пътуване.

Самолетите са оборудвани с последно поколение технологии, които осигуряват по-висока ефективност с икономия на гориво и по-ниски въглеродни емисии, което прави пътуването не само комфортно, но и по-щадящо околната среда.

А всяка пътническа седалка, независимо дали е в икономична или бизнес класа има USB порт за зареждане на електронни устройства.

Дори при пътуване в икономична класа клиентите на авиокомпанията получават редица включени услуги без допълнително заплащане. Цените там са от 57 до 77 евро в посока. Като евентуално отиване и връщане може да ви излезе 124 евро.

Те могат да се възползват от безплатен ръчен багаж до 10 кг и допълнителна лична вещ (дамска чанта или лаптоп), безплатна регистрация за полет, кетъринг с безплатни напитки, кафе и шоколадово блокче на борда.