Условията един град да е подходя за домакин на Евровизия е да има летище, което може да понесе капацитета на полетите, да има начин за придвижване от летище до града, да има 4000 единични стаи и отделно 20 000 легла от 3 звезди надолу, градски транспорт. Градовете, които изпълняват тези стандарти са София, Варна и Бургас, като столицата има най-добър капацитет. Това заяви пред БТВ директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов.

По думите на Румен Драганов това, което се търси е часовете на автобусните линии, цената на автобусния превоз и цените на настаняването. България е търсена туристическа дестинация след успеха на Дара, добави директорът на Института за анализи и оценки в туризма.

"Част от инвестираните средства за Евровизия са трайни - за среда и инфраструктура. Генерираните средства варират. Швейцария е получила над 250 млн. евро през 2025 г. Но те успяват да генерират и последващ туризъм след провеждането на конкурса. България е една таква държава - на туризма", каза икономистът Михаил Кръстев.

"Сега ще се търсят и на цените на колите под наем, цените в хотелите, ресторантите и менютата им, ще се търсят разписания и цени на автобуси от летището до града", допълни Драганов.

Според него по-скъпите и висок клас стаи и хотели са останали празни в Австрия тази година, а у нас ще има висока конкуренция за цените и търговците трябва да внимават, за да не останат стаите им празни.

"Колкото и да струва Евровизия - няма да е по-скъпо от провеждането на едни избори, а ние имахме осем. Конкурсът няма да "счупи" българската икономика", съобщи Кръстев.

А печалбите според анализ на икономистта - 40% в туризъм, 20% в заведения, 10% в транспорт, останалите - в търговията на дребно.