След блестящия триумф победителят на „Евровизия 2026“ DARA кацна в София.

Българската изпълнителка ще бъде посрещната от фенове и журналисти на Терминал 2 на летище „Васил Левски“. Певицата постигна безапелационна победа на песенния конкурс.



България постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.

Тя ще бъде посрещната днес, 17 май, на терминал 2 на летище „Васил Левски“ от журналисти и фотографи, а кметът на София Васил Терзиев обяви по-рано, че за пристигането й ще бъде опънат червен килим в София.

В 18:00 ч., във фоайето на „Пристигащи“ феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България.

Васил Терзиев поздрави българската изпълнителка DARA за победата ѝ, определяйки я като голям успех за страната.

"Днес България празнува една голяма победа. И ти си причината за това. Силна. Смела. Талантлива. Браво, Дара. Браво, че не се отказа. Има много хора, за които няма по-голямо удоволствие от това да омаловажат чуждия талант и да те накарат да се съмняваш в себе си. Най-трудното е да не им дадеш този подарък. Ти не го направи. Продължи напред. И днес цяла България вижда докъде могат да те отведат талантът, характерът и неуморната работа", пише кметът на София.

„Гордеем се с теб“, завършва той посланието си, като допълва, че за победата ще има и символично посрещане - с червен килим.

По-рано самата DARA се обърна от Виена към кмета на София с думите: "Кмете, надявам се да подготвиш за гостите хубав, голям червен килим".