„Бангаранга“ измести „Мила Родино“ – поне в последно време. С „Бангаранга“ започват новинарските емисии. Войните в Украйна и Иран минаха на втори план. Отстъпиха дори Тръмп и Си Дзинпин.

Заслугата е на Дара.

Да помечтаем часове преди финала в събота вечер.

Хипотетично – засега - нашето момиче печели Евровизия. Или е в Топ 3. Нацията избухва. Римейк на „българското лято-1994“. Или волейболният триумф през 2025-а. Или след поредния рекорд на Карлос Насар.

Не знам, колко българи оценяват, че Дара успя да покаже България на Европа и света, както никоя кампания, посветена на родния туризъм.

Дара не е просто талантлива млада певица. Тя е талантлива, красива и умна. Със сетивата си усети, какво харесва светът и му го поднесе. С мелодия, глас, енергия, сексапил и самочувствие. Показа ни как да преодоляваме страховете и комплексите си. Че за да постигнеш мечтите и целите си, трябва да дадеш всичко от себе си.

Дълъг е списъкът на световни звезди, които са станали такива, благодарение на професионален мениджмънт, музикален мениджър и ПР с въображение. Те изграждат образа на изпълнителя, а от него се иска труд, труд и пак труд. Някои от тях не са имали нито гласа, нито музикалната култура на някои родни таланти.

Не всички успяват и никой не е обещавал световна слава само защото някой е налучквал нотите на „Котешки марш“ в първи клас…

Тази нощ Дара има нужда от нашата подкрепа. Самочувствието ни пък има нужда от нея и успеха й. Защото е огромен успех седмици наред да говорим за нея, в социалните мрежи вълнението да е 9 бала, Европа да я приеме с отворени обятия.

Може на някой да се стори пресилено, но за мен сцената на Евровизия за Дара се превърна в космодрум. И тя е готова за излитането…