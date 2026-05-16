Бургас направи още една важна крачка към бъдещето си като град на културата, образованието и младите хора днес. За първи път в 105-годишната история на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ тя открива свой филиал извън София – в Бургас. Това стана възможно благодарение на подкрепата, която получихме и обединените усилия на трите национални академии за изкуства – НМА, НХА и НАТФИЗ, Министерството на културата, Министерството на образованието.

„Днешният изнесен ректорски съвет в Бургас с участието на Министъра на културата Евтим Милошев и представянето на филиала на академията е символ на доверие към нашия град и към младите хора на Бургас и региона. Все повече талантливи млади творци ще могат да получат качествено образование и професионална реализация тук, в Бургас.

Знам, че присъствието на трите академии в Бургас ще превърне града ни в още по-силен национален и международен културен център. Затова напредваме и със строителството на новия студентски кампус и съм концентрирал много усилия той да е едно от най- съвременните, иновативни и красиви места за университетска и научна дейност. Скоро ще ви го представя и знам, че ще го харесате!“, обяви кметът Димитър Николов.





