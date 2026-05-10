За поредна година плаж "Поморие-изток" получава престижното отличие, а рибарското пристанище в града е сертифицирано за втора поредна година. Местните жители смятат, че сертификатът привлича повече туристи и гарантира качество. „Това е нещо, което привлича туризма, особено сред младите хора. Като родители всички се интересуват от чистотата и сигурността“, коментира Детелина Готева.

Според жители на Поморие отличието е знак за чиста вода, поддържани плажове и добра инфраструктура.

От движението „Син флаг” подчертават, че отличието носи реални ползи както за туризма, така и за местната икономика. „Потокът от посетители се увеличава, концесионерите инвестират повече, а общините подобряват инфраструктурата. Това води до по-развити услуги и по-добра среда“, посочи Станимир Георгиев.

Кметът на Поморие Иван Алексиев заяви, че отличието е признание, но и голяма отговорност. „Това е сертификат за качество. Показва, че имаме чисти морски води, прекрасни плажове и пристанище, което предлага сигурност и добри условия за мореплавателите“, каза той.