Хиляди бургазлии и гости на града с много емоции бяха на старта на етап 2 от колоездачната обиколка Giro d’italia, даден на площад „Тройката“. Два поредни дни Бургас живя с Джиро и ще остане незабравим спомен за малки и големи. Бургас показа, че е класа на световно ниво, както с домакинството си, така и затова, че привлече погледи на милиони хора пред телевизионните екрани.

Днес стартът бе даден официално от кмета Димитър Николов. Колоната се отправи към Велико Търново, където ще бъде финалът.

Вече всички улици в Бургас са отворени за движение.



