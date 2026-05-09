Круизният кораб, на борда на който избухна епидемия от хантавирус, се очаква да акостира в ранните часове на неделя на испанския остров Тенерифе, съобщава операторът на плавателния съд, цитиран от ДПА. От компанията Oceanwide Expeditions посочват, че пристигането и последващите медицински действия са подготвяни съвместно с международни и национални институции.

В координацията участват Световната здравна организация (СЗО), нидерландските власти и испанските здравни служби. Планирани са карантинни мерки, медицински скрининг на всички пътници и екипаж, както и организация за по-нататъшното им придвижване.

Според оператора към петък вечерта на борда на кораба „Хондиус“, плаващ под нидерландски флаг, не са били установени нови симптоми сред пътниците или екипажа. След пристигането в пристанището Гранадиля на Тенерифе местните власти ще поемат медицинското обслужване и евентуалната репатриация на пътниците.

Корабът престоя няколко дни на котва край Кабо Верде, след като стана ясно за огнище на заразата, преди да продължи към Канарските острови. По първоначални данни плаването е започнало на 1 април от Южна Аржентина с под 150 души на борда.

Епидемията вече взе три жертви – възрастна нидерландска двойка и жена от Германия. По информация на Световната здравна организация към момента са потвърдени шест случая на хантавирус, включително фаталните, а още два се разглеждат като подозрителни.