Най-сериозният проблем беше, че когато се постави въпроса за преформатиране на мнозинството в 51-ото Народно събрание, БСП реши през националния съвет на партията и през коалиционния съвет, да продължат да подкрепят правителството и да се преформатира само председателството на Народното събрание.

Това заяви в интервю за News.bg преподавателят по Конституционно право и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

Доц. Киселова обясни, че разговорите за БСП е в това, че има грешки, които бяха допуснати в 51-ото Народно събрание и разговори, допуснати назад във времето.

Според нея БСП плаща донякъде, но и не чак толкова "кръвен данък" заради участието си в едно управление с ГЕРБ и ДПС. Всеки от участниците в управлението плати нелека електорална цена, но от друга страна въпросът за лявото също трябва да бъде анализиран и да започне по същество, настоя доц. Киселова.

Според нея на БСП ѝ предстои много сериозен разговор с обществото. Обществото и хората трябва да се върнат към това - само чрез труд и талант може да живееш по-добре и достойно, посочи доц. Киселова.

"Хората търсят както навсякъде някой, който да им посочи пътя. Крум Зарков дава определени заявки за посока с грешките в себе си, да се поправим, да дадем по-добър отговор на предизвикателствата и да поискаме доверието на гражданите. Такива изпитания ще има - през есента предстоят президентски избори, след това предстоят редовни местни избори, а след това предстоят редовни избори за членове на Европейски парламент", посочи доц. Киселова.

Тя смята, че БСП ще има възможности да се докаже и да се поправи.

Наталия Киселова е на мнение, че в следващите дни и седмици, след като започне рутинната работа на Народното събрание ще се види, че има необходимост от БСП в парламента.