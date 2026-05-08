Жена на 73 години е простреляна в ръката в центъра на Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град, цитирани от кореспондента на БТА Данаил Войков.



Сигналът за инцидента, който е станал на улица в централната част на града, е получен около 10:20 часа. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и няма опасност за живота ѝ. Предполагаемият извършител се издирва.

Миналата седмица, на 4 май, при друг случай във Варна жена от литовски произход нападна с нож четирима души.