С впечатляваща експозиция от 121 дизайнерски яйца Деница Благоева откри първата по рода си изложба „Arteggo“ в Бургас. Въпреки дъждовното време събитието събра десетки ценители на изкуството, приятели и представители на медиите.

„Благодаря на Община Бургас за подкрепата – тя ме мотивира да се развивам и да надграждам себе си, като творец. Имам още много идеи, които ще се радвам да реализирам в бъдещи инициативи.“, сподели авторката. Тя допълни, че като майка на две деца намира в изкуството сила и вдъхновение извън ежедневните си ангажименти.

Изложбата „Arteggo“, подготвяна повече от година, представя пъстър свят без граници – място, където материали и техники се преплитат свободно. В декорацията на яйцата са използвани акварелни бои, пера, естествени камъни, перли, камъни Swarovski, лакове, хартия и други елементи.

„Това е изключителна отдаденост и труд. Представете си – 121 яйца, всяко със своята подготовка, рисуване и детайлна декорация. Всичко това заслужава нашата подкрепа. Бургас е дом за творци от целия спектър на изкуството – град, който дава сцена и вдъхновение на хора с талант, идеи и смелост да създават.", заяви заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева.

Експозицията е изградена около пет тематични линии:

„Исторически личности“ – портрети на емблематични български фигури като Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, хан Аспарух и цар Иван Шишман

„Женски образи“ – от Мерилин Монро и принцеса Даяна до Фрида Кало и българката в народна носия

„Бургаско вдъхновение“ – артистичен поклон към града чрез образи като Петя Дубарова, Христо Фотев и Тони Димитрова

„Анимация“ – любими герои като Гуфи, семейство Симпсън и Доналд Дък

„Яйца с послания“ – вдъхновяващи мисли и цитати, вплетени в изкуството

Сред изобразените личности са още Тодор Колев, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Майкъл Джексън.

Деница Благоева е родом от Бургас, завършила е туризъм и се занимава с рисуване върху яйца още от пети клас. Голяма част от творбите са създадени през нощта – в тишината, когато децата ѝ спят, а вдъхновението оживява.

Изложбата Arteggo е представена в зала Христо Фотев на КЦ "Морско казино", входът е свободен и може да бъде разгледана до 30 април.