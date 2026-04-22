Сигналът за тежкия самостоятелен пътен инцидент с обърнат украински автобус на пътя Бургас- Малко Търново, непосредствено преди ГКПП М. Търново в посока Турция, е получен в полицията в 7,05 часа днес. По списък в автобуса са били 37 пътници и двама шофьори / или общо 39 украински граждани/. Вследствие на катастрофата загинали двама пътници. Автобусът е в канавката и до този момент са извадени всички пътници и водачите. Засега шест души са транспортирани към здравни заведения в Бургас, а десет души са откарани в центъра на "Бърза помощ" в М.Търново.