Международният ден на Земята

се отбелязва на 22 април. Идеята, която свързва хората от цял свят на тази дата, е да се обединят в защита на планетата.

На фокус са екологичната и социалната политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентите са се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на

повече от 12 000 партньори в 174 държави

, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За пръв път Денят на Земята е отбелязан в САЩ през

1970 г.

с цел приобщаване на хората на планетата към идеята за опазване на околната среда.

През 1990 г. празникът е обявен за международен, а

България

е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива. На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г.